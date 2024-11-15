Специалисты Талдомской ветстанции проводят диспансеризацию для служебных собак

Специалисты Талдомского округа ветеринарной станции и Дубнинской участковой лечебницы регулярно проводят диспансеризацию для служебных собак отдела министерства внутренних дел России. Диспансеризация служебных собак — система плановых мероприятий, обеспечивающих контроль за состоянием обмена веществ и своевременную диагностику скрытой формы болезней. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ежегодная диспансеризация состоит из ряда клинических исследований и профилактических мер.

Здоровье животного — залог успеха в работе правоохранительных органов. Предупредить развитие опасных заболеваний у четвероногих помогают ветеринарные врачи. Служебные собаки — верные друзья и напарники полицейских-кинологов. Они всегда находятся на службе у человека и готовы прийти на помощь — от поиска опасных предметов до задержания преступников.

Такой чек-ап желательно проводить и для домашних любимцев. Только диагностика поможет выявить нарушения в организме и сохранить радость жизни вашего питомца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.