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Специалисты Роскомнадзора в апреле заблокировали более 1 тыс фишинговых ресурсов

Злоумышленники создают поддельные сайты госорганов, банков, соцсетей, маркетплейсов, компаний и организаций, чтобы собирать платежные и персональные данные пользователей, а затем похищать деньги и брать кредиты на имя пострадавших. Только за прошлый месяц специалисты Роскомнадзора заблокировали более 1 тыс. фишинговых ресурсов, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в апреле 2024 года отразили 7 хакерских атак на защищаемые системы, а также заблокировали 1 028 фишинговых ресурсов.

В прошлом месяце эксперты обнаружили и устранили 574 нарушения маршрутизации трафика. Они также отправили операторам связи 79 бюллетеней безопасности с рекомендациями исправить обнаруженные уязвимости в программном обеспечении.

Борьба с киберугрозами — сложная и всегда актуальная задача. Эксперты усердно трудятся над обнаружением и предотвращением новых угроз. Их цель — обеспечить безопасность сетей, защитить пользователей от финансовых потерь и утечки конфиденциальной информации.

Специалисты регулярно информируют операторов связи о выявленных уязвимостях и предоставляют рекомендации по их устранению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.