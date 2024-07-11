Специалисты провели свыше 40% работ по благоустройству сада «Аквариум» в столице

В столице провели более 40% от общего объема работ по благоустройству сада «Аквариум». Он находится на Большой Садовой улице в центре города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в этом году в городе реализуют проект по обновлению сада «Аквариум». Здесь любят отдыхать москвичи, артисты и зрители театра «Моссовета».

«В ходе благоустройства сохраним привычный облик пространства, но добавим ему функциональности. Обновим тротуары, установим удобные скамейки для отдыха и фонари в историческом стиле, традиционно на завершающем этапе проведем озеленение», — добавил он.

Заммэра пояснил, что сейчас специалисты уже провели устройство кабельной канализации протяженностью 2,7 км. В нее уберут воздушные провода. Помимо этого, в ходе работ прокладывают дополнительную ливневку.

Бирюков рассказал, что в саду благоустроят три фонтана. В них отремонтируют чаши сооружений и систему подачи воды.

«Колоннаду, являющуюся одной из визитных карточек сада, почистим и покрасим, восстановим расположенный за ней грот с мини-фонтаном. Обновим тротуары и дорожки, проведем работы по сохранению решетки и ворот ограды», — сообщил он.

Специалисты установят фонари в историческом стиле, а возле входа в сад обустроят четыре видеоэкрана. Гостям будут показывать сцены из спектаклей.

В ходе благоустройства восстановят существующий и разобьют новый газон общей площадью 1,8 тыс. кв. м и цветники.

Работы планируют закончить к осени 2024 года.