сегодня в 15:56

Специалисты приведут в порядок Славянский бульвар в мкр Силикатная Подольска

Заместитель главы округа Подольск Анжела Студеникина с депутатом горсовета Денисом Бесогоновым, местными жителями и профильными специалистами проверила содержание территории в микрорайоне Силикатная. Внимание привлекли ремонтные работы на Славянском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Студеникина поручила привести в порядок пешеходную зону и выявить собственника торгового объекта. Также дала указание покрасить детские игровые элементы, обновить данные на информационном стенде, покосить траву и убрать сухостой.

В ходе мониторинга выявили подтопления дорог возле храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и обсудили высадку саженцев в ходе благоустройства территории.

Ранее на Славянском бульваре после перекладки инженерных коммуникаций заменили тротуарную плитку. Сделали новое дорожное покрытие возле станции МЦД-2.

Заместители главы округа продолжат регулярные обходы территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.