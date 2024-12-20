Специалисты подтвердили постоянное обитание зубров в Подмосковье

При проведении мониторинговых обследований в Сергиево-Посадском городском округе в 2024 году подтвердилось постоянное обитание зубра в государственном природном заказнике «Маклаковский». Ранее следы зубра фиксировались здесь в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Судя по обнаруженным в разных частях заказника многочисленным следам пребывания зубров, семейная группа (а возможно и не одна) держится здесь постоянно в течение всего года.

Зубр — особо ценное млекопитающее, занесенное в Красную книгу Российской Федерации, встречается на территории 13 субъектов РФ.

С целью сохранения данного вида по поручению правительства РФ была разработана стратегия его сохранения. Во исполнение этой стратегии в 2021 году Минэкологии организовало исследовательские работы, результатом которых стало подтверждение постоянного пребывания зубра на территории Московской области.

В 2023 году зубр был впервые включен в Красную книгу Московской области. Места обитания зубров — глухие труднопроходимые леса с полянами и опушками, перемежающиеся реками и болотами. В подобных местах зубры чувствуют себя в безопасности, им достаточно корма и воды.

Сохранность в Московской области таких участков позволяет проводить работу, направленную на увеличение популяции этого находящегося под угрозой исчезновения в России вида.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.