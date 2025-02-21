Специалисты Подольского филиала «Мособллес» проверили готовность ЛПС в Чехове

Сотрудники лесной охраны готовятся встречать начало нового пожароопасного сезона. В рамках подготовки к нему проведена проверка готовности лесопожарной станции I типа «Чехов» Подольского — «Русский лес» филиала ГАУ МО «Центрлесхоз». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

При проверке оценивалось фактическое наличие противопожарного инвентаря и техники, необходимых для борьбы с лесными пожарами и проведения противопожарных работ в лесу, укомплектованность станции личным составом и сезонными рабочими.

«Пожарная техника уже расконсервирована. Оценивается ее состояние. Проверяются мотопомпы, ранцевые огнетушители, осматриваются пожарные рукава. С личным составом проводятся занятия по тактике и технике тушения лесных пожаров. На данный момент лесопожарная станция готова к пожароопасному периоду более чем на 90%. К началу сезона вся техника будет готова в любой момент выдвинуться на тушение пожара», — рассказала ведущий инженер по охране и защите леса Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» Татьяна Соколова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.