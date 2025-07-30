Специалисты подмосковного центра провели апробацию нового сорта пшеницы

В главном Ботаническом саду Российской академии наук специалисты из подмосковного Россельхозцентра провели апробацию инновационной культуры — трититригии, сорта многолетней пшеницы под названием «Памяти Любимовой». Трититригия представляет собой уникальный гибрид, объединяющий свойства пшеницы и степного пырея, что делает ее принципиально новой сельскохозяйственной культурой. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Это многолетнее зерновое растение удалось вывести российским генетикам примерно за 100 лет. Годами шли исследования и селекционные работы, и в 2020 году, почти через век после первого эксперимента Николая Цицина в 1927 году, был зарегистрирован новый сорт пшеницы, обладающий высокой устойчивостью и способностью давать урожай до четырех раз за сезон. Такая высокая урожайность делает эту культуру особенно перспективной для сельского хозяйства.

Трититригия отличается от обычной пшеницы своей высотой и повышенной устойчивостью к различным болезням, что позволяет выращивать ее в менее благоприятных условиях. Помимо сельскохозяйственного значения, ученые рассматривают потенциал этой культуры в медицине: в частности, фиолетовая пшеница с высоким содержанием антиоксидантов планируется использовать для разработки лекарственных средств, в том числе для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона.

В ведомстве отметили, что уникальность трититригии заключается в способности размножаться и сохранять все фитохарактеристики семян, что подтверждается пройденной нормативной регистрацией сорта. Первые эксперименты по апробации и испытанию новой культуры уже прошли в ботаническом саду, и в будущем она может открыть новые горизонты в аграрном секторе и биомедицине России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.