В Центральном районе города Мариуполь завершились масштабные ремонтно-восстановительные работы на одном из важнейших социальных объектов — ясли-саде, который был серьезно поврежден в ходе боевых действий. Здание и прилегающая территория получили значительные разрушения, однако усилиями строителей удалось провести комплекс работ, которые позволили полностью восстановить объект и подготовить его к приему детей, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе работ была восстановлена конструкция здания, отремонтирована кровля, отреставрирован фасад, полностью заменены системы водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и электроснабжения. В здании установлены современные пластиковые окна, проведена внутренняя отделка мест общего пользования. Особое внимание уделено безопасности: в детском саду установлены системы видеонаблюдения, охранная и пожарная сигнализация.

После завершения восстановительных работ обновленный детский сад сможет принять 145 воспитанников в 7 группах, включая логопедическую и коррекционную. Это позволит обеспечить качественное дошкольное образование и уход для детей в комфортных и безопасных условиях.

Руководство проектом осуществлялось ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а контроль за выполнением работ велся специалистами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой». Они проводили ежедневные выезды на объект для обеспечения высокого качества строительных работ.

ГБУ МО «УТНКР» с самого начала активно участвует в восстановлении инфраструктуры в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Специалисты организации занимаются обследованием пострадавших объектов и сопровождают каждый этап восстановительных работ на ключевых объектах региона. Более подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.