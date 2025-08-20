Специалисты Подмосковья восстановили 9-этажный дом в Ильичевском районе Мариуполя

В Ильичевском районе Мариуполя завершены работы по восстановлению девятиэтажного жилого дома, который теперь полностью готов к эксплуатации. В рамках проекта были проведены комплексные работы по восстановлению здания, включая обновление конструктивных элементов, фасада и инженерных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Специалистами была проведена полная реконструкция системы водоснабжения (холодного и горячего), отопления, канализации, газоснабжения и электроснабжения. Также обновлена кровля, установлены новые оконные и дверные блоки, проведена внутренняя отделка мест общего пользования.Работы выполнили подмосковные строители.

На всех этапах работ осуществлялся тщательный контроль качества и соответствия выполненных работ проектной документации. Специалисты, работающие на объекте, следили за соблюдением всех строительных норм и стандартов, что гарантирует высокое качество и долговечность использованных материалов.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

С начала восстановительных работ в пострадавших регионах специалисты Управления технического надзора капитального ремонта также обеспечивали контроль за объектами в Донецкой, Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, сопровождая каждый этап восстановительных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.