сегодня в 12:33

Специалисты Подмосковья усилили защиту лесов Одинцовского и Рузского округов от пожаров

В Звенигородском филиале «Мособллес» завершили подготовку к пожароопасному сезону, проверили технику и отработали взаимодействие с администрациями и арендаторами лесных участков, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Звенигородском филиале ГАУ МО «Мособллес» завершили подготовку к пожароопасному сезону в лесах Одинцовского и Рузского округов. Специалисты проверили исправность противопожарной техники и укомплектовали пункты сосредоточения пожарного инвентаря для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Особое внимание уделили взаимодействию с другими службами и администрациями городских округов. Заключены соглашения о совместных действиях при возникновении лесных пожаров. Также проведены проверки арендаторов лесных участков на наличие средств пожаротушения и знание правил безопасности.

В комитете отметили, что только слаженная работа всех участников позволит эффективно предотвращать лесные пожары и сохранять экосистему региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.