Специалисты оценили будущий урожай семян сосны в Орехово-Зуевском лесничестве

На лесосеменных плантациях Куровского участкового лесничества специалисты провели визуальную оценку будущего урожая семян сосны. По трехбалльной системе средний балл урожайности составил 1,7. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского округа.

Оценка позволяет определить возможный объем сбора, выявить перспективные участки для заготовки шишек и спланировать работы по лесовосстановлению. Прогноз урожая проводится в три этапа: цветение, образование завязей и плодов, а также созревание шишек. Сейчас проходит вторая фаза.

«Полученные данные помогут нам спрогнозировать примерное количество выхода шишек и семян из них. Впоследствии семена будут высеяны в лесных питомниках. Из них мы получим сеянцы, которые позже высадят на площадях, требующих лесовосстановительных мероприятий», — отметила инженер по лесовосстановлению Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Дарья Трухина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.