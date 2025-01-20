Специалисты онкодиспансера Подмосковья приняли участие в крещенских купаниях

Крещенские купания — это традиция, которая ежегодно привлекает тысячи людей по всей России. Верующие и просто желающие испытать свои силы окунаются в ледяную воду, символизируя очищение и обновление духа. В этом году в крещенских купаниях приняли участие заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе Московского областного онкологического диспансера Владимир Скибенко, врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Александр Белко, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Александр Головин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы каждый день сталкиваемся с трудностями и преодолеваем их вместе с нашими пациентами. Крещенские купания — это еще один способ показать себе и окружающим, что мы готовы к любым испытаниям. Для нас это не только религиозный обряд, но и возможность испытать себя, укрепить здоровье и зарядиться энергией на весь год», — поделился врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Александр Белко.

Крещенские купания для специалистов областного онкодиспансера стали не просто традицией или ритуалом, а важным событием, которое объединяет коллектив и заряжает энергией на предстоящий год работы. Это яркий пример того, как личные инициативы могут влиять на общественное сознание и пропагандировать ценности здорового образа жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.