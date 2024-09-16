Специалисты онкодиспансера Подмосковья приняли участие в экологической акции

Сотрудники Московского областного онкологического диспансера при поддержке первичной профсоюзной организации медицинского учреждения приняли участие в региональной экологической акции «День в лесу», которая прошла в Кучинском участковом лесничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Почетными гостями мероприятия стали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава городского округа Сергей Юров, а также сотрудники учреждений культуры, здравоохранения и спорта.

«Наш коллектив уже не в первый раз участвует в данной акции, поэтому очень важно не только поддерживать чистоту и порядок в лесу, но и сажать новые деревья. В этом году мы высадили около 50 саженцев и, надеюсь, таким образом, помогли нашей природе», — рассказала специалист по связям с общественностью Вероника Грачева.

Акции по посадке деревьев являются традиционными и проводятся ежегодно с 2013 года по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Всего в мероприятии приняли участие около 2 тысяч жителей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.