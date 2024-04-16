Специалисты обработают территорию Подольска от борщевика Сосновского

С 1 мая по 31 августа в городском округе Подольск пройдут мероприятия по удалению борщевика Сосновского, который представляет серьезную угрозу здоровью людей и домашнему скоту. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Участки, пораженные борщевиком Сосновского, внесены в тематический картографический слой «Истребление борщевика: 2024» Региональной географической информационной системы и доступны по ссылке.

Обработку пораженных участков планируется проводить в два этапа: химическим и механическим методом.

Химический метод применяется с помощью сертифицированных химических препаратов, содержащими сульфометурон-метил, в соответствии с графиком обработки территории, регламентом применения препарата, предоставленным его производителем, с ограничениями использования гербицидов на отдельных территориях, с действующими правовыми нормами.

Механический метод применяется с помощью специальной управляемой техники или с использованием работников, осуществляющих покос или выкапывание отдельных растений с использованием ручных инструментов.

В целях безопасности в период химической обработки на обрабатываемых территориях запрещается пребывание людей (в течении 3 дней после обработки), сенокошение, выпас скота, а также сбор грибов и ягод.

Подрядчиком будет производиться установка щитов на границах участков, обрабатываемых гербицидами. Знаки безопасности будут устанавливаться в пределах видимости от одного знака до другого, контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения жителей, для которых они предназначены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол. Сорняк трижды вытравливают химикатами.