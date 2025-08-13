Специалисты обновляют дороги Серпухова перед началом учебного года

В городском округе Серпухов активно ведутся работы по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений к новому учебному году. Основная цель — создать максимально безопасные условия для детей, направляющихся в школы, детские сады и другие образовательные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для этого проводится комплексное обновление дорожной инфраструктуры:

Обновление дорожной разметки: Особое внимание уделяется восстановлению яркости и четкости пешеходных переходов. Покрытие обновляется с использованием современных материалов, обеспечивающих высокую видимость в любое время суток и при любых погодных условиях.

Предупреждающая разметка для водителей: На дорогах, прилегающих к образовательным учреждениям, наносится специальная, привлекающая внимание разметка, напоминающая водителям о необходимости снизить скорость и быть предельно внимательными.

Установка новых дорожных знаков: Дополнительные дорожные знаки, ограничивающие скорость и предупреждающие о приближении к детским учреждениям, устанавливаются в стратегически важных точках.

Всего запланировано обновить разметку и установить знаки вблизи 56 образовательных объектов. На сегодняшний день работы полностью завершены у 38 учреждений, включая объекты в городе Протвино и на улицах Центральной, Горького, Тяговой и Советской в Серпухове. В ближайшее время специалисты приступят к завершающему этапу работ в поселке Оболенск, деревне Райсеменовское и городе Пущино. Общий объем нанесенной разметки уже превышает 7 тыс. кв. м. Завершение всех запланированных мероприятий намечено на октябрь.

Администрация городского округа подчеркивает, что безопасность на дорогах — это общая ответственность. Водителей просят проявлять повышенную бдительность и осторожность вблизи учебных заведений, а родителей — напоминать детям о правилах безопасного перехода проезжей части.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.