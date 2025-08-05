Специалисты на 96% завершили ремонт покрытий во дворах Подмосковья

На территории Московской области завершаются мероприятия по ямочному ремонту большими картами во дворах. План выполнен уже на 96%. На территории 38 муниципалитетов региона работы завершены на 100%. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Наибольший объем работ выполнен в следующих муниципалитетах:

Дмитровский округ;

Балашиха;

Ленинский округ;

Электросталь;

округ Пушкинский

Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что ремонт «большими картами» показал наиболее высокую эффективность. В этом году планируется обновить более 545 тыс. кв. м покрытия вблизи многоквартирных домов.

Ремонт большими картами — более современный и долговечный подход.

Сроки выполнения мероприятий контролирует министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Завершить программу ремонта покрытий на текущий год во всех муниципалитетах Подмосковья планируется к началу сентября.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.