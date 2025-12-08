Специалисты Мособлпожспаса провели рейды по пожарной безопасности в Подмосковье 6 и 7 декабря

Сотрудники территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» 6 и 7 декабря напомнили жителям городских округов Ступино, Серпухов, Кашира и Серебряные Пруды о правилах пожарной безопасности в зимний период, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В минувшие выходные специалисты Мособлпожспаса провели профилактические беседы с жителями нескольких городских округов Подмосковья. Основное внимание уделили вопросам безопасной эксплуатации отопительных приборов в холодное время года.

Первый заместитель начальника территориального управления №13 Александр Голяк пояснил, что пожарные рассказали гражданам о рисках, связанных с неправильным использованием электрических обогревателей, каминов и печей. По его словам, большинство пожаров происходит из-за небрежного обращения с огнем, неисправной электропроводки или применения некачественных электроприборов.

Специалисты рекомендовали размещать обогреватели вдали от легковоспламеняющихся материалов, не использовать одновременно несколько мощных электроприборов и регулярно проверять состояние электропроводки и розеток. Особое внимание уделили правилам эксплуатации каминов и печей, а также необходимости хранения спичек и горючих жидкостей в недоступных для детей местах.

Огнеборцы также посоветовали устанавливать в домах огнетушители и пожарные извещатели для своевременного реагирования на возможные возгорания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.