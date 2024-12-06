Специалисты Минсельхозпрода Подмосковья повысили квалификации на базе МГИМО

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С 5 по 10 декабря в МГИМО проходят дни мировых аграрных рынков. В рамках реализации программы «Приоритет 2030» состоится серия мероприятий, включающая в себя профориентацию, направленную на популяризацию тематики и получение прикладных знаний в международной торговле сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области прошли программу обучения, направленную на повышение эффективности участия региональных органов власти в зарубежных деловых мероприятиях и международных переговорах по вопросам развития экспорта продукции АПК.

Были затронуты вопросы выбора перспективной агропродукции для экспорта и поставщиков для целевых рынков, обсужден процесс подготовки и организации деловых мероприятий и переговоров, даны практические рекомендации по поствыставочной деятельности.

Специалисты министерства регулярно проходят повышение квалификации в ведущих высших учебных заведениях страны, принимают участие в региональных и российских выставках и форумах, выступая спикерами. Получение новых знаний и обмен опытом позволяют достигать высоких результатов не только в экспортном направлении, но и по всем остальным, что напрямую служит развитию региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.