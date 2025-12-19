Специалисты Минсельхозпрода объяснили, как выбрать свежую елку к празднику

С наступлением новогодних праздников особое значение приобретает выбор и уход за живой елкой. Специалисты министерства сельского хозяйства и природопользования Московской области предоставили подробные рекомендации, как выбрать свежую елку и продлить ее жизнь в домашних условиях, чтобы праздничное настроение сохранялось как можно дольше. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Первое, на что стоит обратить внимание — вид дерева. В регионе наиболее популярны три варианта: ель, пихта и сосна. Ель обладает приятным хвойным ароматом и аккуратной формой, она идеально подходит для классического новогоднего интерьера. Пихта лучше сохраняет презентабельность и свежий вид дольше всего, а сосна отличается повышенной стойкостью и может простоять дольше в домашних условиях.

При покупке на базаре необходимо внимательно осмотреть дерево. Иголки должны быть гибкими, насыщенного зеленого цвета и упругими. Если хвоя осыпается еще до приобретения, лучше выбрать другой экземпляр. Аромат — важный показатель свежести: насыщенный хвойный запах говорит о том, что елка только срублена, тогда как его отсутствие может свидетельствовать о высыхании дерева. Перед покупкой желательно попросить продавца сделать свежий срез, чтобы обеспечить хорошее поглощение воды. Также перед транспортировкой рекомендуется обернуть елку в специальную сетку — это поможет не повредить ветви при переносе.

По приезде домой важно дать деревцу адаптироваться к новой температуре. Советуют оставить елку на сутки в самом прохладном месте дома. Это снизит стресс для дерева и поможет ему дольше сохранять свежий вид. Для установки выбор должен падать на самое прохладное и влажное место в доме — рядом с балконом или в тени, избегая батарей отопления. Отличным вариантом станет ведро с влажным песком или водой, куда можно добавить таблетку аспирина — чтобы предотвратить развитие бактерий, а также немного сахара, чтобы питание и увлажнение шло лучше. Обмотка ствола влажной тканью и частое опрыскивание из пульверизатора также значительно продлит жизнь елки. Перед установкой рекомендуется очистить нижний ствол на 8-10 см, сделать свежий срез и обстрогать боковые части — это улучшит доступ воды и поспособствует лучшему впитыванию влаги. Постоянное поддержание влажности — ключ к тому, чтобы елка радовала своей свежестью в течение праздничных дней.

В ведомстве отметили, что в этом году для жителей региона организовано 178 официальных елочных базаров, где можно приобрести сертифицированные новогодние елки. Все деревья на этих базарах имеют соответствующую документацию, подтверждающую их легальную заготовку и качество. Найти ближайший базар легко — на интерактивной карте портала «МОй АПК». Также елки можно приобрести в 124 торговых центре или оформить заказ онлайн с доставкой или самовывозом в более чем 8,5 тысяч пунктов выдачи по всему Подмосковью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.