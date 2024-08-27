Специалисты Минсельхоза Подмосковья рассказали о пользе цветочного меда

На региональных ярмарках и рынках можно встретить десятки видов меда — липовый, гречишный, акациевый, донниковый и далее, но самым популярным сортом является цветочный. Его главное отличие — разнотравный состав и присутствие цветочной пыльцы в большом количестве. Богатая формула наделяет продукт целебными способностями. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Цвет и запах меда зависит от того, где и с каких растений он был собран. Окрас варьируется от светло-желтого до оранжевого, запах — пряный цветочный аромат с фруктовыми нотками. Цветочный мед обладает тягучестью, но не слишком густой. Чем больше фруктозы, тем быстрее процесс засахаривания — все зависит от места сбора и состава. Мед данного сорта богат витаминами группы В, С, К, каротином, фолиевой кислотой, а также йодом, марганцем и фосфором.

Высокая популярность продукта рождает большое количество подделок — не покупайте продукцию на стихийных рынках, возле дорог и в других местах несанкционированной торговли.

Приобретать мед можно только в проверенных локациях — на пасеках, официальных рынках и ярмарках. Продавец должен иметь при себе электронные ветеринарно-сопроводительные документы, а также санитарный паспорт пасеки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.