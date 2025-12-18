Специалисты Минэкологии провели надзорное мероприятие в Домодедове

сегодня в 15:32

Специалисты Минэкологии Московской области провели надзорное мероприятие в округе Домодедово. Выездное обследование проведено по обращению жителя села Лобаново, который пожаловался на ограничение доступа к водному объекту, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе обследования установлено, что от ограждения одного из земельных участков до акватории реки Северка установлено ограждение из металлической сетки. Это противоречит требованиям Водного кодекса России, поскольку ограничивает право граждан пользоваться береговой полосой», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Установлен собственник участка, физическое лицо. Ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Аналогичное предостережение объявлено владельцам земель в домодедовском селе Растуново, которые самовольно заключили в коллектор ручей, приток Северки, а также захламили береговую полосу водного объекта строительным мусором.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.