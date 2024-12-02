Специалисты МФЦ Подмосковья пройдут обучение по программе Сбера

Представители уполномоченного МФЦ Московской области, центра методического обеспечения оптимизации процессов госуправления Московской области и Сбербанка провели рабочую встречу по вопросам разработки дополнительных учебных курсов для МФЦ. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«В настоящее время занятия уже проводятся для руководителей МФЦ Московской области. В ближайшее время проект будет расширен и все операторы, которые оказывают услуги по регистрации бизнеса, также пройдут дополнительное обучение», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В рамках программы слушателям также расскажут о стандартах клиентоцентричности, которые применяются в Сбере, и обучат основам «мягких навыков», помогающих сотрудникам развивать коммуникативные, лидерские и другие качества.

Планируется, что специально разработанная программа обучения для МФЦ Московской области в последующем будет предложена многофункциональным центрам и в других регионах Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.