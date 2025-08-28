Специалисты любой профессии могут получить народную премию

Номинантами могут стать профессионалы своего дела, отличившиеся на производстве, врачи и сотрудники правопорядка, спасатели и учителя, волонтеры, сельхозработники, многодетные родители, блогеры, ученые, а также люди, которые пришли на помощь в беде и спасли человеческую жизнь.

Стать участником премии может любой совершеннолетний россиянин. Номинировать героя — себя или другого человека можно до 30 сентября на сайте. В этом году премия проводится в 31 номинации, их полный список также доступен на сайте.

Следующий этап премии — народное голосование за номинантов, которое будет проходить с 1 октября в ВКонтакте. Имена победителей назовут в конце 2025 года. Они получат денежную премию, статуэтку и подарки от спонсоров.

Премия реализуется всероссийским медиапроектом «Подвиги» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она была запущена в 2022 году в Мордовии.

«Каждый год мы чествуем героев, чьи поступки вызывают гордость и восхищение. Проект команды Мордовии, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, объединил регионы нашей большой страны и множество неравнодушных людей. В Год защитника Отечества особое место займут герои специальной военной операции. Отметим тех, кто защищает нашу Родину, честно трудится, проявил себя как волонтер и меценат. Наша премия доказывает, что подвиги совершают обычные люди, которые живут рядом с нами», — подчеркнул Глава Республики Мордовия Артем Здунов.

В прошлом году победителями премии в номинации «Герой промышленности» стал Виталий Кузнецов из Мордовии, сталевар с 20-летним стажем, продолжатель семейной трудовой династии, в номинации «Герой по зову сердца» — Надежда Цветкова из Чувашии, многодетная мама, которая спасла тонущих в реке парня и девушку, в номинации «Преодоление» — Александр Яшин из Ульяновской области, слабовидящий хоккеист, основавший хоккейный клуб для слабовидящих детей.