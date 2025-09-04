Специалисты комплексно благоустроили двор в мкр Силикатная Подольска

В мкр Силикатная Подольска завершили комплексное благоустройство дворовой территории. Работы проводились на улице Суворова, дома № 8, 10, и 1-й Суворовский тупик, дом № 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты провели комплекс работ. В том числе обновили тротуары и отремонтировали 129 кв. м существующих дорожек. Обустроили новые пешеходные зоны, построили 170 кв. м современных тротуаров с установкой бортового камня.

Создали также удобную парковку площадью более 123 кв. м.

Обновили проезд общей площадью 415 кв. м. Благодаря модернизации дворовая территория стала комфортной и современной.

В настоящее время также в сквере имени Бориса Папирова идет комплексное благоустройство. Здесь обновляют две детские игровые площадки включая площадку возле дома № 15 на улице Молодежной и создают современную спортивную воркаут-зону. Новые объекты откроют одновременно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.