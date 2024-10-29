Специалисты из Подмосковья завершают восстановление школы № 34 в Мариуполе

В Ильичевском районе Мариуполя завершаются восстановительные работы в общеобразовательной школе № 34, которая серьезно пострадала в результате боевых действий, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Здание, построенное в 1964 году, получило значительные повреждения от прямых попаданий снарядов и артиллерийских обстрелов. Сегодня на объекте активно работают специалисты, шаг за шагом восстанавливая социальный объект. Мероприятия проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты ГБУ МО «УТНКР» и ФАУ «РосКапСтрой».

Были проведены следующие работы:

восстановлен ​​конструктив здания, отремонтирована кровля и установлены новые пластиковые окна;

заменены системы водоснабжения, отопления и канализации;

благоустроена прилегающая территория.

В настоящее время завершаются фасадные работы, подключается электроснабжение. Современные панорамные окна и светлая цветовая палитра придают школе уют и атмосферу тепла, что особенно важно для учебного заведения, где обучаются дети.

На данный момент в школе числятся 49 учителей и 728 учеников, и их возвращение в уютные, обновленные классы станет важным событием для города.

«Мы делаем все возможное, чтобы школа соответствовала всем требованиям безопасности и комфорта. Современные учебные аудитории, уютные кабинеты, оборудованные спортивные залы и надежные инженерные сети — все это обеспечит учащимся условия для высокого качества образования и вдохновит их на учебу», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.