Специалисты Истринского лесничества подвели итоги проведенных профилактических мероприятий по охране леса за 2024 год

Подведены годовые итоги работы Истринского лесничества. С начала года специалисты Истринского лесничества провели 4395 патрулирований, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе этих контрольно-надзорных мероприятий лесные инспекторы выявили 684 нарушения лесного законодательства, что свидетельствует о серьезной работе по защите природы.

На печальном пьедестале нарушений первое место занимает санитарная безопасность лесов — 151 случай (статья 8.31 КоАП РФ) стал тревожным сигналом о необходимости более тщательного контроля за состоянием лесных массивов. Вторую строчку занимают самовольные захваты лесных участков, которые произошли в 99 случаях (статья 7.9 КоАП РФ). Замыкают тройку нарушений инциденты, связанные с пожарной безопасностью в лесах — 78 случаев (статья 8.32 КоАП РФ) вызывают особую озабоченность.

Чтобы предотвратить нарушения и повысить осведомленность граждан, лесная охрана активно проводит профилактические мероприятия, такие как «Арендатор», «Антимусорный рейд», «Смежник», «Карьер» и «Дачник». В преддверии Нового года стартовала акция «Елочка», которая напоминает о важности законной вырубки хвойных деревьев.

Важнейшим аспектом работы лесничества является просвещение населения.

Проведено более 7000 бесед, в ходе которых жители получили ценные советы по соблюдению норм лесного законодательства. Также было распространено свыше 12000 листовок, памяток и буклетов, а информация о лесной охране активно освещалась в 398 публикациях в СМИ, социальных сетях, на телевидении и радио.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.