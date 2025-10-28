Специалисты готовят парки Подмосковья к зиме

В парках Подмосковья продолжается ежегодная подготовка к содержанию территорий в зимний период. В рамках подготовки к зиме парковые хозяйства готовят технику, инвентарь и персонал к предстоящему сезону, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Подмосковья.

Подготовка уборочной техники включает в себя сервисное и техническое обслуживание, настройку навесного оборудования, обеспечение готовности к работе (запчасти и ремонтные комплекты), а также заключение договоров на поставку горюче-смазочных материалов.

Парки подготовили все необходимое для уборки снега: снегоуборочные лопаты, скребки для льда, метлы, снегоуборщики, подметальные машины и другие инструменты, которые помогут быстро очищать снежные завалы и поддерживать чистоту тропинок.

Особое внимание уделяется подготовке персонала к зимнему сезону. Работников обеспечивают средствами защиты, такими как теплая одежда и обувь, а также организуют места для обогрева и отдыха. Также готовится необходимое количество гранитной крошки, которая будет использоваться как противогололедный материал.

В рамках мониторинга готовности в муниципалитетах проводятся выездные мероприятия, в которых участвуют главы, сотрудники дирекций парков, а также представили министерства благоустройства, культуры и туризма, физической культуры и спорта региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.