Специалисты Госветслужбы Подмосковья проверили свыше 32 тонн меда на рынках

Специалисты Госветслужбы Подмосковья ведут контроль качества меда, реализуемого на региональных рынках, ярмарках, а также в торговых комплексах. Так, с начала сезона медосбора проверено 32,8 тонн меда, взято свыше 700 проб и проведено 1500 лабораторных исследований. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках проверок не выявлено ни одного случая продажи фальсифицированной продукции. При исследовании меда ветеринарные специалисты оценивают цвет, аромат, вкус, консистенцию, кристаллизацию, наличие пыльцы и механических примесей.

Исследования помогают определить видовую принадлежность пыльцы, а также выявляют присутствие загрязненностей. Если в меду обнаруживаются механические примеси, массовая доля воды более 19%, показатели общей кислотности и диастазной активности превышают допустимые значения — продукция не допускается в продажу.

В ведомстве напомнили: для того, чтобы быть уверенным в качестве меда, необходимо попросить у продавца электронные ветеринарно-сопроводительные документы формы 2 и формы 4, а также санитарный паспорт пасеки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.