Регулярное включение рыбы в рацион не только обогащает меню, но и помогает поддерживать здоровье на высоком уровне. Она является богатым источником белка, витаминов и минералов, в частности, жирных кислот омега-3, которые необходимы для поддержания здоровья сердца и сосудов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На прилавках региональных рынков и ярмарок представлен широкий ассортимент рыбы — форель, горбуша, скумбрия, треска, минтай и другие виды. Представленная продукция проходит контроль в ветлабораториях Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В прошлом месяце было проведено 1,8 тысяч исследований рыбы. Оценивались органолептические показатели ­– внешний вид, запах, вкус, цвет и текстура продукта, а также применялся метод определения паразитарной чистоты. Всего в январе было взято 1,3 тыс. проб.

В Министерстве отметили, что при покупке важно обращать внимание на запах — свежая рыба имеет легкий и приятный аромат моря или водоема, мясо должно быть упругим, глаза без помутнений, а жабры ярко-красного или розового цвета. Чтобы исключить риск приобретения контрафакта, покупать продукты питания следует только в местах санкционированной торговли. Продавец должен иметь при себе сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и дату производства товара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.