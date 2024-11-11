Специалисты Госветслужбы Подмосковья провели свыше 10 тыс исследований свинины

В октябре специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Минсельхозпрода Подмосковья провели свыше 10,4 тысяч исследований свинины, взято 7,3 тыс. проб на физико-химические и дозиметрические показатели, выполнены пробы варки, проведена трихинеллоскопия. По физико-химическим показателям снято с реализации около 12 кг продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что нельзя приобретать мясо в местах несанкционированной торговли, ведь с продуктами питания животного происхождения могут передаваться возбудители паразитарных и инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных.

Продавец должен содержать свое рабочее место в чистоте, соблюдать правила личной гигиены, носить чистую спецодежду, головной убор и перчатки, а также регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами оборудование и инвентарь. Если продавец отказывается предъявить сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукта или же санитарные правила нарушены — стоит отказаться от покупки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.