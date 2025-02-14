Специалисты Госветслужбы Подмосковья провели более 8 тыс исследований свинины

За январь было проведено 8 979 исследования свинины и взята 4 739 проба. Экспертиза проводилась путем физико-химического метода, варки и трихинеллоскопии. Данный вид мяса богат витаминами группы B, особенно B1 (тиамин), B3 (ниацин), B6 и B12, которые играют важную роль в обмене веществ, функционировании нервной системы и образовании красных кровяных клеток.

На территории Московской области действует несколько предприятий, занимающихся выпуском свинины. Среди них: ЗАО «Тропарево» в Можайске, ООО СПК «Машкино» в городском округе Коломна, ООО «Агрофирма «Сафоновское» в городском округе Раменское и другие.

За прошлый год регионом было произведено более 60 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.