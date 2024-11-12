Специалисты Госветслужбы Подмосковья провели 5,5 тыс исследований баранины

В октябре специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Минсельхозпрода Подмосковья провели 5,5 тыс. исследований баранины. Взято 4,8 тыс. проб на физико-химические и дозиметрические виды исследований, а также проба варки. Вся продукция прошла проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Вся мясная продукция, представленная на рынках и ярмарках региона, подлежит обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе, которую выполняют специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы.

В ведомстве отметили, что при выборе баранины стоит обращать внимание на ее цвет — он должен быть бледно-розовой или красный. Чем светлее оттенок, тем свежее и моложе мясо. Еще один показатель — цвет косточек и жира. И то, и другое должно быть белым, без желтизны. Продавец в обязательном порядке должен иметь при себе ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие безопасность, качество и происхождение продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.