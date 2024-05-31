Специалисты Гостехнадзора проверили 50 подмосковных аттракционов на безопасность

За неделю Гостехнадзором Минэкологии Подмосковья было проверено 50 аттракционов. По результатам проведенных контрольных мероприятий нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию развлекательных технических средств, выявлено не было. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

«Исправность аттракционов имеет важное значение по ряду причин. Самой важной является безопасность посетителей. Для нас это приоритет номер один, потому как несчастные случаи на аттракционах могут причинить вред здоровью и жизни наших граждан. Поэтому проверять развлекательные технические средства наша задача», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Неделей ранее специалистами Гостехнадзора Минэкологии было проверено 55 аттракционов в области, ни у одного технического средства тогда, как и сейчас, недочетов выявлено не было.

«Проверка аттракционов является неотъемлемой частью обеспечения безопасности граждан, сохранности оборудования и улучшения общего впечатления посетителей от парка аттракционов», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.