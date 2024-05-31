Специалисты Гостехнадзора проверили 50 подмосковных аттракционов на безопасность
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За неделю Гостехнадзором Минэкологии Подмосковья было проверено 50 аттракционов. По результатам проведенных контрольных мероприятий нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию развлекательных технических средств, выявлено не было. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.
«Исправность аттракционов имеет важное значение по ряду причин. Самой важной является безопасность посетителей. Для нас это приоритет номер один, потому как несчастные случаи на аттракционах могут причинить вред здоровью и жизни наших граждан. Поэтому проверять развлекательные технические средства наша задача», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Неделей ранее специалистами Гостехнадзора Минэкологии было проверено 55 аттракционов в области, ни у одного технического средства тогда, как и сейчас, недочетов выявлено не было.
«Проверка аттракционов является неотъемлемой частью обеспечения безопасности граждан, сохранности оборудования и улучшения общего впечатления посетителей от парка аттракционов», — добавил Фирсов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.
«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.