Специалисты ГКУ «Мособэкомониторинг» отчитались о проделанной работе в июне

С начала июня специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 72 выезда в городские округа, выполнили 84 поручения Минэкологии и отправили 32 письма по компетенции в органы государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Глава Минэкологии Тихон Фирсов отметил, что специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг» отбирают пробы воздуха и воды, проводят их лабораторный анализ и оповещают о наличии или отсутствии в них превышений концентраций загрязняющих веществ.

«За июнь специалистами службы совершено 72 выезда по обращениям граждан и чрезвычайным ситуациям, из которых 51 выездов для проведения исследований атмосферного воздуха и 21 для проведения исследований воды. До конца месяца запланировано еще 20 выездных мероприятий», — уточнил Фирсов.

По результатам работы службы направлено 10 уведомлений о принятии мер и организации работы по недопущению (предотвращению) негативного воздействия на окружающую среду и 30 писем в органы государственной власти по компетенции.

«В этом году у службы будет юбилей — 5 лет. В дальнейшем система мониторинга окружающей среды, созданная ГКУ, будет лишь улучшаться. Мы ценим специалистов службы и наше общее с ними дело в улучшении экологической обстановки региона», — добавил Фирсов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.