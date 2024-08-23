Специалисты ГБУ МО «ЦМУ» рассказали, об изменениях в сфере ритуальных услуг

Учебный центр ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» сделал первый шаг на пути разработки полноценной образовательной системы в ритуальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Учебный центр на базе ГБУ МО «ЦМУ» создан в начале мая 2023 года и выведен во вновь созданный отдел обучения и развития в марте 2024 года, который возглавил Антон Викторович Банас.

Здесь действующие ритуальные агенты повышают свою квалификацию, а будущие сотрудники проходят двухнедельный курс обучения, сочетающий в себе теоретическую часть и закрепление полученных знаний на практике под руководством опытного наставника. После обучения и сдачи экзаменов человек может трудоустроиться в ГБУ МО «Центр мемориальных услуг».

За год работы учебного центра произошли существенные изменения в подходе к подаче материала, подготовке будущих сотрудников ритуального обслуживания и профессиональном развитии действующего персонала. Были разработаны программы обучения для линейного персонала, руководителей и заместителей среднего звена.

«В программе «Кадровый резерв» мы формируем и отбираем лучших сотрудников, которые готовы развиваться и двигать учреждение к новым высотам и достижениям, опираясь на цели развития, установленные руководством. Мы прививаем управленческие навыки, чтобы в дальнейшем наши сотрудники, попавшие в кадровый резерв, выросли до квалифицированных, грамотных руководителей. Программа обучения «Кадрового резерва» включает в себя 3 конференции, где мы проводим лекции на темы: «Личная эффективность управленца», «Методика постановки и достижения целей», «Обратная связь и ее виды». Затем мы переходим к практическим занятиям. Тренинги проходят в очном формате в головном офисе нашего учреждения», — рассказал начальник отдела обучения и развития ГБУ МО «ЦМУ» Антон Викторович Банас.

Программа «Наставничество» направлена на поддержку сотрудников, недавно принятых на работу, для более комфортного погружения в рабочую среду.

«Очень важно, чтобы вновь пришедшие кадры не оставались брошенными, а быстро погружались в бизнес процессы и, как следствие, выходили на результат в короткие сроки. В октябре стартует пилотный проект, в рамках которого будут сформированы группы наставников. Заинтересованные в развитии сотрудники будут обучены «Навыкам наставника». План обучения состоит из одного онлайн курса в формате лекции и одного практического занятия в классе обучения головного офиса. Основным критерием формирования кадрового резерва является вовлеченность в обучение. Чем больше курсов и тренингов посетил сотрудник, тем больше у него шансов на развитие в учреждении», — добавил Банас.

С начала года отдел обучения и развития обучил и выпустил 94 сотрудника ритуального обслуживания из 13 групп обучения.

Недавно были открыты курсы для руководящего состава, которые уже окончили более 35 руководителей и заместителей среднего звена.

«Мы активно развиваемся и подстраиваемся под изменения в сфере ритуального обслуживания, постоянно работаем над процессами, которые позволяют предоставить лучший сервис и повышать уровень клиентоориентированности», — подчеркнул директор ГБУ МО «ЦМУ» Николай Казаков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.