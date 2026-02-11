Специалисты БТИ провели кадастровые работы на садовом участке в Одинцовском округе

Владельцу участка специалисты подготовят межевой план земли и технический план садового дома. Эти документы необходимы для постановки объектов на кадастровый учет и регистрации права собственности по упрощенной процедуре «дачной амнистии».

В ходе работ сотрудники БТИ выявили необходимость дополнительного оформления других построек на участке — бани и сарая. Также выяснилось, что у соседнего участка отсутствуют установленные границы, поэтому его владельцу потребуется межевание. Все необходимые услуги будут оказаны собственникам в ближайшее время.

Представители БТИ напомнили, что при коллективных заявках от СНТ предоставляются скидки. Для организации выезда специалистов председатель садового товарищества может обратиться в ближайший филиал БТИ Московской области.

Одинцовский филиал БТИ расположен по адресу: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 46, этаж 2, офис 227. Контактный телефон: +7 (498) 568-88-88 (доб. 2490), электронная почта: mobti_odincovo@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.