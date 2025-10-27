Специалистов по работе с молодежью из Подмосковья пригласили на работу

Мероприятие под названием «КОНТАКТ.Конференция» — X Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная памяти почетного работника сферы молодежной политики РФ В. А. Канаяна, состоится в Санкт-Петербурге 12 и 13 февраля 2026 года. Организатором выступает Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, который соберет профессионалов из разных регионов страны для открытого диалога, сообщает 360.

В рамках площадки для многостороннего профессионального общения участники смогут обсудить злободневные вопросы реализации молодежной политики и поделиться своим опытом.

Для того чтобы присоединиться, нужно подать заявку по ссылке до 3 февраля следующего года.

Одной из особенностей грядущего события станет выпуск электронного сборника материалов. Он будет опубликован в научной электронной библиотеке eLibrary.ru.

Авторам, которые хотят, чтобы их тезисы или статьи были опубликованы, требуется отправить работы на адрес электронной почты kontakt.konfa@yandex.ru до 26 декабря.

Участие в конференции является бесплатным.