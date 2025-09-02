Специалистов НПО «Энергомаш» наградили за вклад в развитие ракетно-космической отрасли

35 специалистов научно-производственного объединения «Энергомаш» наградили почетными грамотами и благодарственными письмами за личный вклад в работу предприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Церемонию приурочили к 117-летию со дня рождения Валентина Глушко — выдающегося конструктора, академика и основателя НПО.

Память легендарного ученого почтили глава Химок Елена Землякова, депутат Государственной Думы РФ Денис Кравченко, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, представители городской администрации, молодые работники и ветераны «Энергомаша».

«Валентин Петрович Глушко заложил основы для развития космической промышленности нашей страны. Более 3 тыс. сотрудников объединения ежедневно трудятся над тем, чтобы сохранять и развивать традиции, заложенные Валентином Петровичем. Пусть память о нем вдохновляет вас на новые свершения и открытия. Пусть его наследие служит примером для будущих поколений инженеров и ученых», — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.

Почётные гости поздравили коллектив предприятия с значимой датой, и наградили лучших сотрудников, которые продолжают дело великого конструктора. Молодые специалисты также вручили подарки ветеранам предприятия. Мероприятие завершилось возложением цветов к бюсту легендарного академика.

«Имя Валентина Глушко навсегда вписано в историю мировой космонавтики. Его научное наследие продолжает жить в работе специалистов НПО „Энергомаш“, которые сегодня создают будущее ракетно-космической отрасли. Для нас важно сохранять эту традицию и поддерживать тех, кто своим трудом приумножает достижения отечественной науки и техники», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Валентин Глушко возглавлял разработку многих отечественных ракетных двигателей. Его разработки вывели на орбиту первые и последующие спутники Земли, космические корабли с Юрием Гагариным и другими космонавтами, обеспечили полёты космических аппаратов к Луне и планетам Солнечной системы.

