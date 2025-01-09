Специалистов «Мособлэнерго» наградили за вклад в развитие энергоинфраструктуры

Администрации городских округов и окружных советов депутатов Московской области наградили работников филиалов «Мособлэнерго» благодарственными письмами и грамотами за вклад в развитие энергетической инфраструктуры Подмосковья в 2024 году. Торжественные мероприятия были приурочены к празднованию Дня энергетика и Нового года. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Глава округа Домодедово Евгения Хрусталева, заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина, заместитель главы Подольска Михаил Саруханов лично поздравили работников производственных отделений компании на рабочих местах.

Работники Луховицкого производственного отделения Коломенского филиала и Чеховского производственного отделения Домодедовского филиала «Мособлэнерго» получили почетные грамоты и благодарственные письма из рук главы администрации округа Луховицы Сергея Тимохина, заместителя главы округа Чехов Александра Хабарова и председателя чеховского Совета депутатов Галины Козиной. Руководители муниципальных округов отметили высокий профессионализм работников энергокомпании и пожелали успехов в дальнейшей работе.

В свой светлый профессиональный праздник энергетики поздравили коллег, которые находятся на почетном отдыхе. Например, руководство Краснознаменского филиала поблагодарило ветеранов отрасли, которые посвятили многие годы своей жизни работе в сетевой организации, вручив им подарки. В ответном слове они выразили большую благодарность и признательность за то, что о них помнят и ценят их вклад в электроэнергетику, и пожелали коллегам достойно продолжать деятельность во благо развития региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.