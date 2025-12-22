Специалистов из Китая обучат работе с атомными энергоблоками на Белоярской АЭС

Заместитель главного инженера по безопасности и надежности Белоярской АЭС Валерий Шаманский заявил, что в настоящее время станция разрабатывает программу обучения китайских специалистов, сообщает ТАСС .

«У нас есть проект по обучению специалистов из Китая, которое будет проходить непосредственно в тренировочном центре Белоярской АЭС», — сказал Шаманский.

Он подчеркнул, что разрабатывается программа, которая позволит китайским специалистам обучаться у российских физиков-ядерщиков и инженеров по эксплуатации энергоблоков.

Эксперт добавил, что международное сотрудничество в сфере атомной энергетики не останавливалось. Ключевыми партнерами России остаются Китай и Индия.

Белоярская атомная электростанция им. И. В. Курчатова (БАЭС) расположена в Свердловской области, в 3,5 км от города Заречного и 45 км от Екатеринбурга. Объект ввели в эксплуатацию в апреле 1964 года. БАЭС является флагманом стратегического направления развития атомной отрасли по переходу к замкнутому ядерно-топливному циклу.

