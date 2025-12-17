Специалиста соццентра Воскресенска наградили за поддержку детей с ОВЗ

В Комплексном центре «Воскресенский» с гордостью отмечают заслуги специалиста по реабилитационной работе Гаджиевой Ясамен Гаджиаза, которая была награждена медалью и дипломом за активное участие в инклюзивных конкурсах искусств «Особые таланты — 2025» и «Особый педагог — 2025». Эта награда стала признанием ее высокого профессионализма, творческого подхода и самоотверженности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Гаджиева Ясамен Гаджиаза более десяти лет работает в центре и помогает детям раскрывать способности, находя индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Ее опыт, знания и преданность профессии были высоко оценены жюри конкурсов.

Родители воспитанников отмечают, что, глядя на такой пример, их дети с радостью участвуют в различных конкурсах и мероприятиях, выказывая стремление к новым достижениям и не раз занимая призовые места. Этот вдохновляющий пример мотивирует детей раскрывать свои таланты и верить в свои силы.

В ведомстве подчеркнули, что заслуги таких специалистов являются важным вкладом в развитие социальной сферы и реабилитации детей с ОВЗ. Их успехи служат примером высокого профессионализма и вдохновляют коллег на новые свершения.

Обратиться за консультацией можно в Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 12. Телефон для справок: 8 (496) 443-80-60.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов – очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации – опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», – сказал Воробьев.