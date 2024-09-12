Специалист социального центра Подмосковья стала призером Всероссийского конкурса

Заместитель директора Егорьевского комплексного центра Татьяна Бурова стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания и заняла 3 место. В номинации «Лучшая практика предоставления социальных услуг в сельской, труднодоступной и отдаленной местностях» учреждением был представил проект по организации социального сопровождения на селе «Мир без границ», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Проект обеспечивает доступ сельского населения к комплексным реабилитационным услугам и социальному обслуживанию по месту проживания, исключая фактор удаленности от города, стираются границы между городом и селом и социальные услуги для жителей села оказываются в шаговой доступности.

Благодаря реализации в 28 населенных пунктах г. о. Егорьевск работают специалисты центра. На селе функционируют два стационара — детский и взрослый, работает мини-центр, открыты социально-реабилитационные отделения, 6 площадок проекта «Активное долголетие», реализуются такие направления работы, как «Автобус добра», «Социальная няня», «Мобильный доктор», «Мамино время», летняя инклюзивная оздоровительная программа «Ромашковое лето в Журавушке», сопровождение семей членов СВО.

Церемония награждения проходила на федеральной территории «Сириус» в городе Сочи в рамках Всероссийской недели охраны труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.