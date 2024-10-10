Специалист рассказал о причинах психологических проблем молодежи

Он уточнил, что дети сейчас растут в огромных массивах информации почти с пеленок. Поэтому важно подключать компенсаторные методики, чтобы мозг умел не только переваривать информацию, но и отдыхать от нее.

«Статистика по количеству самоубийств среди молодежи действительно ужасающая. И можно предположить, что корни этих проблем лежат во взаимоотношениях между детьми и родителями. Основная проблема заключается в том, что родители — это бывшие дети, которые когда-то получили психологические травмы и несут их через всю жизнь», — сказал Сазонов.

Он подчеркнул, что взрослые не решают свои проблемы с психологами, не проводят коррекционную терапию. И в результате это переносится на семью и детей. Порочный круг можно разорвать, только если изменить отношение взрослых людей к психологической терапии и самопознанию.

Кроме того, по его словам, подростки иначе, чем взрослые люди, относятся к жизни и смерти. Они часто не понимают до конца ценность жизни. Им куда важнее интерес и удовольствие.

«Если они не видят в своей жизни этого, у них нет близких людей, кто их поддержит, им кажется, что проще из этой жизни уйти. Что в этом случае можно сделать? Вовлекать подростков в различные мероприятия и помогать им в развитии коммуникативных навыков. Ведь одиночество является глобальной проблемой современности», — добавил психолог.

Как уточнил специалист, еще подросткам очень нужно ощущать свою важность. И это можно делать в том числе через заботу о других людях.

«Раньше были тимуровцы — очень полезная история. Потому что у человека, который заботится о других людях, формируется другая ментальность и мировоззрение. Он начинает по-другому относиться к ценности жизни, к ценности человеческого сострадания», — заключил Сазонов.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Он направлен на повышение информированности людей о проблемах психического здоровья и способах его укрепления, о профилактике и лечении психических расстройств.