Специалист подмосковного лесничества борется за звание «Лучший добровольный пожарный»

Илья Голубенков — помощник участкового лесничего Отрадинского им. Н. В. Ветчинина — представит филиал «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» в престижном смотре-конкурсе, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Для зачета по теории ему предстоит пройти тест из 20 вопросов по охране труда, тактике тушения пожаров, аварийно-спасательным работам и другим важным направлениям, а затем — выполнить практические упражнения.

Илья начал работать в лесничестве сразу после окончания МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2023 году и уже зарекомендовал себя как ответственный и инициативный специалист. В этом году он получил диплом магистра по специальности «Лесное дело».

Филиал «Русский лес» традиционно занимает призовые места — в личном зачете победителями становились Алексей Казанин (2022), Кирилл Сыроижко (2023) и Евгений Кулаков (2024).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.