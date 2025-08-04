Специалист по первой помощи Минздрава Подмосковья провел инструктаж для детей

Лето — активная пора для детей. Но не всегда игры на каникулах заканчиваются позитивно. Дети нередко получают травмы. Подростки должны уметь оказывать первую помощь себе и товарищам. С этой целью в регионе медики проводят профилактические мероприятия для ребят, находящихся на отдыхе в детских оздоровительных лагерях. С целью медицинского сопровождения занятий детей, популяризации методик первой помощи сотрудники Подмосковной скорой совместно с бригадой территориального центра медицины катастроф и спасателями провели практический урок по оказанию первой помощи в детском оздоровительном лагере «Дубки» в поселке Кратово Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Ребятам были показаны приемы базовой сердечно-легочной реанимации. Мы рассказали, как остановить кровотечение или, например, что делать, когда человек задыхается. Мальчики и девочки проявили живой интерес к такому важному занятию», — рассказал главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Московской области, заведующий отделом медицинской эвакуации Московской областной станции скорой медицинской помощи Петр Игнатьев.

Также по инициативе Молодежного совета Московской областной станции скорой медицинской помощи с наступлением каникул стартовал проект «Безопасное лето. Самопомощь в экстренной ситуации: здесь и сейчас».

Молодые фельдшеры и медсестры Подмосковной скорой в течение двух месяцев проводили профилактические занятия в организованных школьных детских лагерях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.