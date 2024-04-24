Специалист по кадрам составил портрет соискателя-призрака

HR-директор компании TalentTech Яна Савченко отметила, что в современном мире наблюдается тенденция к увеличению случаев гостинга. Рекрутеры часто сталкиваются с этим явлением и переживают как за самих специалистов, так и за то, как объяснить это начальству, сообщает RuNews24 .

Гостинг — это явление, когда сотрудник и работодатель ведут себя безответственно. Этот термин происходит от английского слова ghost — «призрак, привидение». Гостинг означает внезапное прекращение общения без объяснений. Это проявляется в игнорировании звонков, писем и других форм связи со стороны сотрудника или нового работодателя.

На основании результатов исследования портал HeadHunter составил обобщенный портрет сотрудника-привидения. Оказалось, что такие люди часто являются вчерашними выпускниками, которые не уверены в выбранной профессии или компании. Кроме того, они обладают эмоциональной неустойчивостью и часто меняли места работы до трудоустройства.

Один из ключевых признаков «гостеров» заключается в отсутствии финансовых и социальных обязательств. Они не имеют детей или родителей, не платят кредиты и не арендуют квартиры.

Возможно, такие люди не особо беспокоятся о своей репутации на рынке труда, однако это может быть ошибкой, предположила Савченко.

По словам специалиста, информация о подобных работниках будет храниться в компаниях, а рекрутеры, как они сами любят шутить, «обладают долгой памятью».