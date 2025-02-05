Специалист по безопасности рассказал о новых схемах мошенничества в 2025 году

Новые виды мошенничества в 2025 г будут опираться на психологические манипуляции

Новые виды мошенничества в 2025 году будут опираться на современные технологии и психологические манипуляции, а значительная их доля придется на телефонные схемы, заявил РИАМО основатель проекта по борьбе мошенническими кол-центрами «Пиэра» Арсен Акопян.

Преступники все активнее используют искусственный интеллект, технологии синтеза речи и deepfake для имитации голосов представителей банков, государственных служб или даже близких родственников, отмечает он.

Звонки с подмененными номерами позволят мошенникам создавать иллюзию официального обращения, а применение заранее полученной информации о жертве через социальные сети или утечки данных усилит доверие к собеседнику.

«В телефонных разговорах часто будут использоваться методы давления: угрозы блокировки счетов, обвинения в нарушении законодательства, заявления о необходимости срочного подтверждения транзакций. Такой подход может вынудить даже опытных пользователей переводить средства на счета мошенников, опасаясь серьезных последствий», — говорит Акопян.

Важно отметить, что телефонные мошенничества будут развиваться и в части применения мультиканальных сценариев, когда голосовые звонки дополняются смс-сообщениями и электронными письмами, что затруднит идентификацию подмены источника, подчеркивает эксперт.

Помимо телефонных мошенничеств, преступники могут активнее использовать уязвимости в системах интернета вещей, направляя атаки на умные устройства в домах и офисах. Рост популярности криптовалют и цифровых платежей открывает новые возможности для фишинга и создания финансовых пирамид. Также ожидается увеличение числа схем с использованием социальных сетей и мессенджеров для получения персональных данных, что позволит злоумышленникам формировать еще более убедительные сценарии обмана.