Специалист ответил, сможет ли человечество бороться с глобальным человечеством

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец выразил сомнения относительно возможностей человечества в борьбе с глобальным потеплением. Он отметил, что климатические изменения в первую очередь обусловлены изменениями в активности Солнца, которые происходят примерно раз в 200 лет.

Тишковец подчеркнул, что попытки предотвратить климатические изменения с помощью зеленой энергетики неэффективны. Он также привел слова Дональда Трампа о том, что акцент на зеленую энергетику может быть пустой тратой времени, особенно учитывая, что США и Китай являются главными эмитентами углекислого газа.

Эксперт указал на негативные последствия «зеленой повестки» в Европе, где, по его словам, наблюдаются серьезные проблемы. Например, он привел данные о том, что каждую весну в Британии от холода умирает 20-25 тысяч пожилых людей, что свидетельствует о неэффективности ветровой и солнечной энергетики, способной лишь частично удовлетворить растущие потребности человечества.

«Это ужасная цифра, на самом деле. А почему? Потому что зеленая — ветровая, солнечная энергетика — не справляется», — заключил специалист в эфире радио Sputnik.