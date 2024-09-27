Специалист Глумова: техника «Гармошка» подойдет для запоминания иностранных слов

Техника «Гармошка» подойдет для запоминания иностранных слов. Необходим будет только лист бумаги. Об этом РИАМО рассказала специалист семейного центра «Ориентир» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Маргарита Глумова.

«Возьмите лист бумаги и по левому краю напишите в столбик слова, которые нужно выучить. Проведите линию и подпишите перевод. По этой линии согните лист и около перевода сделайте еще один столбик с иностранными словами, но уже по памяти. Снова согните лист и напишите по памяти перевод. Чередуйте эти действия, пока не закончится лист», — проинструктировала Глумова.

Она добавила, что для запоминания информации можно также использовать технику «Отсроченное запоминание».

«Она предполагает повторение информации через определенные интервалы времени — сначала через короткие, затем через более длительные. Это помогает закрепить информацию в долгосрочной памяти. Например, первое повторение происходит на следующий день после изучения, затем через три дня, потом через неделю и так далее», — сказала Глумова.

Глумова добавила, что такой подход помогает закрепить информацию, избегая перегрузки памяти.

«Применяя подобные техники, человек не только начинает лучше запоминать информацию, но и развивает в себе критическое мышление, творческие способности, усидчивость и внимательность», — заключила специалист.