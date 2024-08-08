Специалист Глумова: мурлыканье кошки успокаивают нервную систему

Мурлыкание кошки оказывает успокаивающий эффект на нервную систему человека, а также способствует расслаблению и улучшению общего самочувствия, сообщила РИАМО специалист семейного центра «Ориентир» Маргарита Глумова.

Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа. Он появился не только для чествования этих животных, но и для привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Кошки уже долгое время остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире: около 80% жителей планеты держат домашнее животное, и более 50% из них отдали предпочтение кошкам.

«Когда человек гладит кошку, параметры его сердечного ритма и дыхания приближаются к показателям покоя, как если бы он читал любимую книгу или созерцал закат», — сказала Глумова.

Она добавила, что при этом действии меняется даже биохимический фон: уровень гормона стресса — кортизола — снижается, уровень гормона счастья — серотонина — растет. Если человек несколько минут гладит кошку, он входит в почти медитативное, расслабленное состояние.

«Любимый питомец под боком также дает чувство безопасности, а тихое и монотонное мурлыканье успокаивает и действует как „белый шум“, что помогает расслабиться. В такой обстановке человек легче засыпает», — отметила собеседница.

Глумова уточнила, что, по мнению специалистов, кошачье мурлыканье воспринимается человеческим ухом очень позитивно, благодаря особой интонации.